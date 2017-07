El nou conseller de Cultura diu que el conflicte de Sixena és "un despropòsit rere altre"

Lluís Puig es mostra convençut que els murals no sortiran del MNAC

l'entrevista a 'els matins'

El nou conseller de Cultura, Lluís Puig, ha qualificat "d'un despropòsit rere altre" el conflicte amb l'Aragó per les obres d'art del monestir de Sixena i s'ha mostrat convençut que els murals no sortiran del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC). Puig ha fet aquestes declaracions aquest divendres en una entrevista al programa 'Els Matins' de TV3.D'altra banda, el conseller ha demanat més pressupost per a cultura, un sector que, ha adit, té el poder de generar més llocs de treball.