Més fotografia per al Museu Morera

Els familiars de Josep Jové Calvera donen 28 imatges dels anys 50 i 60 que passaran a formar part del seu fons || Mostren la Lleida d’aquestes dècades, a part d’aspectes de naturalesa i viatges

Vicenç i Amparo Jové Pla van formalitzar ahir la donació de 28 fotografies de Josep Jové Calvera –el seu “tiet Pepe”, com l’anomenaven afectuosament– al Museu d’Art Jaume Morera de Lleida. Es tracta de 28 imatges sobre paper de finals dels 50 i la dècada dels 60 que ara passaran a formar part de la col·lecció del Morera, ampliant així el seu fons de fotografia.

Temàticament, les imatges de Jové Calvera mostren el seu ampli univers fotogràfic i podrien dividir-se en tres grups. D’una banda, les de muntanya i excursionisme. No debades, va ser un dels fundadors del Centre Excursionista de Lleida quan l’entitat va ser refundada després de la Guerra Civil, en la qual va exercir el càrrec de tresorer durant dècades, a més de ser un dels membres destacats de la seua secció de fotografia. En aquesta part, val a destacar l’alta muntanya i la temàtica pirinenca, tant d’hivern com d’estiu.



La fotografia ocuparà un paper rellevant en el discurs del futur Museu d’Art de Lleida

En segon lloc, imatges de viatges a l’estranger, a països com la Unió Soviètica i ciutats europees de l’estil de París o Londres, que suposen el grup més nombrós de la donació. Precisament, les de la capital francesa van formar part de l’exposició col·lectiva París vist pels fotògrafs lleidatans, organitzada el 1964 per l’Alliance Française a l’IEI. Ton Sirera o Salvador Gili Roig van ser altres fotògrafs que van participar en aquesta mostra.

Finalment, la donació compta amb una sèrie d’imatges de Lleida que van des de vistes aèries fins a un reportatge sobre un campament gitano, passant per racons i carrers principals de la ciutat, tant de dia com de nit. Del total d’imatges, 14 són còpies originals de l’època positivades per Jové Calvera i 14 més han estat impreses recentment a partir de negatius originals pel fotògraf lleidatà Jordi V. Pou.

Per tot plegat, Navarro va explicar ahir, durant l’acte de donació, que significa “un pas important per al museu, perquè incorpora no només el treball d’un fotògraf no professional, sinó també un dels testimonis més importants de la postguerra a Lleida”.

En aquest sentit, va recordar que l’equipament ja compta amb un important fons d’obres de Ton Sirera, però aquestes imatges complementaran la secció de fotografia, “que estem començant a constituir i que tindrà un espai important en el discurs del futur Museu d’Art de Lleida”, previst a l’antiga Audiència. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, va destacar la importància de la imatges com a testimoni d’una època.

El 2015, els nebots de Jové ja van donar l’arxiu del fotògraf (amb 13.000 negatius i 4.000 positius) a l’Institut d’Estudis Ilerdencs, que va organitzar una exposició comissariada per Jordi V. Pou.

Un comptable amb ànima d’artista que va aprendre de Ton Sirera

Josep Jové Calvera va nàixer a Lleida l’any 1915. Acabat d’entrar en l’adolescència, es va traslladar primer a Tortosa i posteriorment a Tarragona amb la família, on va viure durant uns anys. Una vegada acabada la Guerra Civil espanyola, va tornar a la capital del Segrià, on va viure fins al 6 de desembre del 1978, quan va morir d’accident. Juntament amb altres companys, va fundar el Centre Excursionista de Lleida de la postguerra, on va entrar en contacte amb fotògrafs i artistes com Salvador Gili i Ton Sirera (l’obra dels quals també es troba en el fons de l’actual Museu d’Art Jaume Morera de Lleida). Entre les fotografies de Jové, poden trobar-se nombroses imatges de paisatges. També va ser membre actiu del Cercle de Belles Arts i va participar en la Societat Fotogràfica de Lleida. Això sí, professionalment, des de la seua tornada a Lleida, va exercir sempre de comptable. Tot i això, la seua dedicació i fascinació per l’art de la fotografia va provocar que participés en nombrosos concursos i guanyés diversos premis.