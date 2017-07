Ruscalleda a Agramunt: “La cuina expressa idees”

La reconeguda xef, al curs ‘Art i territori’ de la Universitat d’Estiu || Una intervenció artística ‘uneix’ Viladot i Guinovart

Carme Ruscalleda va assegurar ahir a l’Espai Guinovart d’Agramunt que “tenim un públic amb la ment oberta respecte a la cuina, que li agrada descobrir i jugar, de manera que si li proposes una expressió artística es mostra receptiu, fet que no succeeix fora del país”. Ruscalleda, que va fer aquestes declaracions en el curs Art i territori de la Universitat d’Estiu de la UdL, va definir la cuina catalana com a “herència de les cultures que han anat arribant al país, de les quals hem estat bons receptors”, motiu pel qual, segons la reconeguda xef, que, amb set, és la que més estrelles Michelin posseeix, “la nostra cuina és tan eclèctica i variada”. Va afirmar que “la cuina pot expressar idees, el país o, fins i tot, totes les cultures que hi van arribant”. D’altra banda, un camí de tova en forma del símbol de l’infinit uneix des d’ahir les fundacions dels artistes locals Josep Guinovart i Guillem Viladot en aquesta localitat de l’Urgell. El camí va ser creat en un taller col·laboratiu que formava part de la segona jornada del curs Art i territori. És la intervenció artística Sensafí, dirigida per la pintora i gravadora Mon Gomis, que va explicar que “l’objectiu és ajuntar les dos fundacions”. Podrà veure’s fins diumenge.