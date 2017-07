El conseller Puig diu que el 'cas Sixena' és “un despropòsit”

El nou conseller de Cultura, Lluís Puig, va assegurar ahir en declaracions al programa Els matins de TV3 que “el cas Sixena és un despropòsit rere l’altre”. Puig va afirmar que es tracta d’“un problema mal generat des del principi”.

En aquest sentit, sobre les obres reclamades que es troben al Museu de Lleida, el conseller va mostrar la seua perplexitat davant el fet que “resulta que els propietaris dels objectes no estan denunciats, ho està la Generalitat, que no és la propietària al 100% de les peces que conserva el Museu de Lleida”, amb referència al fet que el consorci d’administracions públiques que governa la pinacoteca no forma part de l’actual litigi judicial.

D’altra banda, Puig va assegurar amb fermesa que les pintures murals originàries de Sixena que es conserven i s’exhibeixen al Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC) “de segur que no es mouran, tots els experts del món d’administracions públiques i privades ens diuen que ni se’ns ocorri tocar-les; és un altre despropòsit”.

Poc després de l’entrevista televisiva, Puig va rebre el requeriment judicial per entregar les obres del Museu de Lleida a Sixena abans del 31 de juliol. En un tuit, el president Puigdemont va donar “molts ànims” al conseller.