El No Surrender Festival obre les portes amb 750 músics inscrits

Els seguidors de Bruce Springsteen van començar ahir a arribar a Vilanova de Bellpuig per assistir a la primera edició del No Surrender Festival. La localitat del Pla d’Urgell, de 1.200 habitants, acull aquest certamen d’homenatge a The Boss amb 1.500 entrades venudes i la inscripció de 750 músics per portar a terme, durant el dia d’avui, un dels atractius del festival: interpretar a l’uníson al camp de futbol la cançó No surrender, per gravar-la, editar-la en un videoclip i enviar el resultat al cantant de Nova Jersey.

El certamen, organitzat pel bar L’Estoneta-Sala Boss, s’havia fixat el rècord de 1.001 intèrprets, encara que, segons el seu responsable, Josep M. Pons, “estem més que satisfets per la resposta rebuda”. El festival va començar ahir amb el concert de Comandants de Tros i la previsió de l’organització era omplir el recinte amb les actuacions de la nit, liderades per Manel Fuentes & The Spring Team’s. Tots plegats, organització i públic, estan a l’espera de l’arribada per sorpresa del mateix Bruce Springsteen, un somni que ahir encara no descartaven els seguidors, ja que aquests dies el cantant es troba per Europa i ahir actuava a Barcelona el seu amic Sting.