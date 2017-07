Visita dels alumnes d’‘Art i territori’ a Mas Blanch i Jové

Tot preparat per a la Festa a la Vinya dels Artistes

L’última sessió del curs de la Universitat d’Estiu de la UdL Art i territori es va desplaçar ahir al Celler Mas Blanch i Jové de la Pobla de Cérvoles, on els assistents van poder comprovar que ja està tot a punt per acollir la Festa a la Vinya dels Artistes, prevista per dissabte vinent.

S’ha de recordar que, com va avançar SEGRE, aquest any s’estrenarà la peça Dongda-La Gran Campana, de l’artista català Evru (Evrugo Mental State), antigament conegut com a Zush (1968-2001) i Alberto Porta (1946-1968).

Els participants van poder disfrutar d’una visita la Vinya dels Artistes a càrrec de Sara Balasch, a banda d’una intervenció de Joan Jové sobre Patrocini i mecenatge cultural. Finalment, Lluïsa Gabarra va dirigir el taller i la instal·lació de creació col·lectiva Camins interferits.

El curs es va acabar ahir després de tres dies de ponències, en els quals també es van fer visites in situ als epicentres de l’art d’Agramunt, com són la Fundació Viladot i la Fundació Guinovart.

A més, els alumnes van poder experimentar creant tres obres de gran format mitjançant els tallers col·laboratius. Art i territori és organitzat per l’ajuntament d’Agramunt, conjuntament amb la Universitat de Lleida (UdL), la Fundació Espai Guinovart i la Fundació Guillem Viladot.