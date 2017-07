Ritmes ‘made in Lleida’ per a aquest estiu

Dos joves lleidatans, Lo Pau de Ponts i SoulKids, intenten posicionar-se entre els èxits d’aquesta temporada || ‘Lo cantant latino’, del primer, amb 27.000 reproduccions en menys d’una setmana

L’estiu sempre va acompanyat de cançons enganxoses que animen i fan més suportables les altes temperatures. En aquest sentit, dos joves lleidatans han apostat per fer-se un lloc en el món de la música convertint les seues lletres en possibles èxits d’internet i les xarxes socials. El primer seria el ja conegut Lo Pau de Ponts, l’àlies de Pau Pinós, que recentment ha estrenat Lo cantant latino, una cançó amb accent de Lleida que segueix apostant per l’humor satíric, i el segon, Ignasi Amor, de nom artístic SoulKids, una jove promesa de la música electrònica que, amb Now, la seua