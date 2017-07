El Magical Media acull la postproducció d’‘Impacto’

Thriller d’Hèctor Romance amb Daniel Horvath i Mònica Portillo, entre d’altres

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El Magical acull la postproducció d’Impacto, un thriller dirigit pel cineasta de Sabadell Hèctor Romance, que compta amb Mònica Portillo, Juan Salcedo i Mireia Guilella com a actors protagonistes. L’argument gira entorn de la hipocresia, la crueltat, la traïció, el dolor i la revenja, va explicar Romance en declaracions a SEGRE. La trama comença quan Sigur intenta sorprendre els convidats durant la seua festa d’aniversari. Tanmateix, res surt com estava previst i tot s’escapa del seu control. Després de rodar a Andorra, l’equip va començar els treballs de postproducció al Magical Media de Lleida, on Albert Sellés exerceix de colorista