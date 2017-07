Màrius Torres, protagonista del recital d’Arcattia a Balaguer

El monestir cistercenc de Santa Maria de les Franqueses va acollir dissabte passat el segon concert del cicle Juliol de Música i Poesia, en el qual a més de la música es posa en relleu el patrimoni cultural de Balaguer.

Així, la formació Arcattia, formada pels músics Quim Térmens, Joan Morera i Lluís Heras, va interpretar peces clàssiques de compositors com Mozart, Händel i Corelli en un concert recital basat en els poemes de Màrius Torres (1910-1942), interpretats per la rapsode Ariadna Ventura. S’ha de recordar que aquest any es compleix el 75 aniversari de la mort del poeta lleidatà. Metge de professió, va tenir una vida curta, marcada per la tuberculosi que el va obligar a ingressar en un sanatori, on la rutina diària li va permetre conrear la seua afició per l’escriptura, i també per la música.

En els seus 96 poemes publicats es troben multitud de referències explícites a compositors com Corelli, Mozart, Couperin, Händel... i instruments com el violí, el violoncel, el clavicèmbal o el llaüt. Per això, Arcattia i Ventura van interpretar partitures de compositors que apareixen en els versos de Torres i van recitar alguns dels seus poemes més coneguts que fan referència a la música.