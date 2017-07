Una quarantena de joves, promeses del pop rock

Una quarantena de joves d’entre 14 i 18 anys participen des d’ahir en el Campus Rock 2017, l’objectiu del qual és formar els participants per convertir-se en artistes de pop rock. La majoria dels alumnes procedeixen de Catalunya i les illes Balears. Les classes, que tenen lloc a l’escola de música L’Intèrpret de Lleida, estan impartides per membres de grups catalans com Lax’n’Busto (Jimmy Piñol), Els Pets (Joan Pau Chaves), Menaix a Truà (Toni Xuclà), Messengers (Laia Badrenas) i La Banda Impossible. Judit Neddermann, premi Enderrock a la millor cançó d’autor del 2016, és la professora convidada d’aquest any i impartirà el Taller de Composició de Cançons.

El concert final està previst per a aquest divendres al Cafè del Teatre de l’Escorxador. La cita serà a partir de les 22.00 hores i l’entrada, gratuïta.