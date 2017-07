El nou conseller de Cultura de la Generalitat demana temps per estudiar el litigi de Sixena

Aragó reitera que no descarta recórrer a mesures policials per recuperar els béns

El nou conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, ha demanat a la jutgessa temps per estudiar "a fons" el litigi de Sixena i buscar la millor forma de donar compliment al requeriment d’entregar les 44 obres d’art que reclama el Govern d’Aragó i l’ajuntament de Sixena i que es troben en el Museu de Lleida.

En l’escrit, del que informa Europa Press al seu web, el conseller explica al Jutjat de Primera Instància 1 d’Osca que va ser nomenat conseller dimarts passat, i va prendre possessió del càrrec dijous passat, el dia anterior de rebre el requeriment judicial.

"La complexitat de la qüestió, així com el voluminós expedient derivat de la mateixa, fa que necessiti un temps que, en tot cas, supera del qual se’m concedeix; per poder estudiar a fons l’assumpte referit i buscar la millor manera de donar compliment al requeriment rebut", ha al·legat el conseller en un document adjunt al justificant de recepció.

Divendres passat, Puig va rebre una diligència de requeriment i notificació en què l’advertia d’una acusació de "desobediència" en el cas que no siguin tornats les 44 obres del Museu de Lleida entre el 25 i el 31 de juliol.

"S’adverteix, conforme al disposat en la interlocutòria, que si en data 31 de juliol de 2017 no han tornat les peces, es deduirà el testimoni per desobediència perquè procedeixin els tribunals de justícia conforme a dret", informa el requeriment.

Per la seua part, l’advocat de l’ajuntament de Sixena, Jorge Español, ha considerat aquest dijous que l’actitud del nou conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, "és una burla sense precedents" a l’autoritat judicial.

Davant d’aquesta situació, l’ajuntament de Sixena, a través del seu advocat, ha demanat al Jutjat d’Osca que si abans de les 11.30 hores del dia 31 de juliol no han tornat totes les obres al monestir, autoritzi, amb l’auxili de la Brigada de Patrimoni Històric de la Policia Judicial, la confiscació de les mateixes aquell mateix dia.

Finalment, el president del Govern d’Aragó, Javier Lambán, ha exigit a Lluís Puig que actuï "d’una vegada" d’acord amb les seues conviccions i no obligat per circumstàncies extraculturals i extrajudicials, que no tenen cap altra explicació que la desraó i insensatesa" del Govern català. Puig "és un dels elements més assenyats del Govern català: imaginin-se com són la resta", ha declarat Lambán a Terol.

Sobre la possibilitat de demanar a la Policia que intervingui per recuperar les peces artístiques, que han de dipositar-se al Monestir de Sixena aquest mes, el president aragonès ha deixat clar que "vivim en un Estat de Dret i, si motu proprio els amics de Catalunya no estan disposats, caldrà recórrer a aquest procediment".