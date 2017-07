Care Santos: «Vendre tants llibres em fa sentir incòmoda»

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

L’escriptora Care Santos (Mataró, 1970) va participar aquest dimecres en el curs d’estiu Com s’escriu un best-seller? de la Universitat de Lleida. Guanyadora de l’últim premi Nadal amb l’obra Mitja vida, Santos no se sent una autora de best-sellers. Té la fórmula per escriure best-sellers?En absolut. De fet, ni m’agrada aquesta expressió. És com descriure una conseqüència abans que la causa. Jo no escric best-sellers, escric novel·les. Els best-sellers són una literatura de consum. Fins i tot hi ha autors, sobretot als Estats Units, que treballen en equip, amb estudis previs de mercat per idear quines històries i trames poden interessar més. Què