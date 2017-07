Puig demana temps per “estudiar” Sixena i el seu ajuntament, “confiscar” l’art

Sol·licitud a la jutge que ordena entregar les 44 peces del Museu de Lleida aquest mes

El nou conseller de Cultura, Lluís Puig, ha sol·licitat a la jutge d’Osca més temps per poder “estudiar a fons” l’expedient sobre el litigi de les 44 obres d’art de Sixena, conservades al Museu de Lleida des de fa dècades. L’ajuntament oscenc demanarà la intervenció policial per confiscar les peces si no s’entreguen aquest mes.El nou conseller de Cultura, Lluís Puig, que va substituir la setmana passada en el càrrec Santi Vila –traslladat al departament d’Empresa després de la destitució del titular, Joan Baiget–, va prendre possessió del nou despatx dimecres dia 5 i, l’endemà mateix, ja va rebre al