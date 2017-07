Un homenatge a Piazzolla atansa a Lleida el Festival de Rialp

Tretze concerts de juliol a setembre

L’IEI va acollir ahir el concert del Quintet Mar del Plata, que va suposar un homenatge al bandoneonista i compositor argentí Astor Piazzolla. Era la presentació a Lleida de la dissetena edició del Festival de Música de la Vila de Rialp, que entre juliol, agost i setembre oferirà gairebé una quinzena de concerts (el primer dels quals, Los Chicos del Coro, aquest dissabte, com ja va avançar SEGRE) a banda d’activitats paral·leles com exposicions, projeccions de cine i conferències.

Josep Sabarich, president de Rialp Associació Musical, entitat organitzadora del certamen, va explicar ahir en la presentació del festival a l’IEI que una de les novetats d’aquest any és un conveni amb la Fundació ONCE a través del qual actuarà el pianista cec Ignacio Henderson (14 d’agost, 22.30 h). Per a l’alcalde de Rialp, Gerard Sabarich, “és un festival de referència, malgrat les seues dimensions reduïdes, amb un fort component cultural que ajuda a vertebrar el teixit social de la zona”. Antoni Tolmos, Quartet Casals, Jesús Reina, Amadeus Chamber Orchestra of Polish Radio o Arcattia són altres concerts previstos.