La plataforma Sijena Sí exigeix al Museu de Lleida el retorn dels béns

El conseller de Cultura, Lluís Puig, qualifica l’acció de "provocació"

El Museu de Lleida ha tingut una visita “sorpresa”, que després s'ha traslladat al bisbat. Una vintena de membres de la plataforma Sijena Sí es van presentar a l’equipament per exigir l’entrega de les 44 obres del Museu procedents del monestir de Sixena, per a la qual cosa la jutgessa va assenyalar el 31 de juliol com a data màxima.

A les portes del Museu, van desplegar pancartes, van cantar i van reivindicar l’entrega de l’art. Entre ells, l’alcalde de Villanueva de Sigena, Ildefonso Salillas (PARELL), el diputat de Fraga a les Corts per Cs, Jesús Sansó, la presidenta de Monegros (PP), Judith Budios, el conseller de la CHA, Chusé Rozas, i el coordinador de la plataforma, Juan Yzuel.

Després es van desplaçar a la porta del bisbat per llegir una carta reclamant que surti del consorci i faciliti l’entrega de l’art. També les 113 peces procedents del bisbat de Barbastre-Montsó.

Tenen intenció de remetre-la al papa, al nunci Fratini, al cardenal arquebisbe de Barcelona Juan José Omella i al bisbe de Barbastre-Montsó, Ángel Pérez.

El coordinador de la plataforma, Juan Yzuel, va assenyalar que l’objectiu era "exigir el compliment de les sentències judicials i l’entrega immediata de les peces".

L’alcalde de Villanueva de Sijena, Ildefonso Salillas, ha destacat que espera que aquesta acció serveixi per donar "ànim i suport" a l’acció judicial. En la mateixa línia, Juan Yzuel ha insistit que es pretén donar suport a la jutgessa i reivindicar que es compleixi la seua ordre de devolució de les 44 peces retingudes a Lleida.

Altres representants que han anat han estat Judith Budios, Antonio Romero, José Luis Ferrando, Enrique Veintemilla (PP), Belén Ibarz i Francisco Villellas (PARELL), Chusé Rozas, Salvador Ariste i Enrique Gros (CHA) i Jesús Sansó (Cs), al costat de diversos veïns de localitats dels Monegres, així com de les ciutats de Saragossa i d’Osca.

Després de l’acte davant del Museu de Lleida, els representants de la plataforma s’han traslladat al Bisbat de Lleida, on tenien previst entregar una carta al bisbe, Salvador Giménez, en la que demanen la seua intervenció en el conflicte i que faciliti el compliment de les sentències judicials.

Així mateix, a la carta urgeixen al bisbe a tornar les 113 peces de les parròquies aragoneses a la devolució de les quals va ser també condemnat el bisbat de Lleida en múltiples sentències dels tribunals eclesiàstics que, "vuit anys després, continuen sense complir-se".

Aquesta carta també s’ha enviat aquest dissabte al Papa Francisco, al Nunci de la Santa Seu a Espanya, Renzo Fratini; al cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, i al bisbe de Barbastre-Montsó, Ángel Pérez.

El conseller de Cultura de la Generalitat, Lluís Puig, ha lamentat l’acció, que ha titllat de "provocació" en un missatge a Twitter.