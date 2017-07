Una setmana convivint amb la viola a Verdú

Catorze alumnes en un curs impartit per Eduard Boleda

Catorze estudiants de viola d’entre 10 i 18 anys han estat durant una setmana a Verdú, a la casa del general Prim, perfeccionant els seus coneixements d’aquest instrument. És la sisena edició del curs que imparteix el músic local Eduard Boleda, membre també de l’Orquestra Simfònica Julià Carbonell de les Terres de Lleida (OJC) i de diversos grups de cambra. Són estudiants dels conservatoris de Cervera, Lleida i València i de les escoles de música de Mollerussa, Bellpuig i Tàrrega. La casa del general Prim és una històrica mansió que Boleda, seguint els passos del seu pare, l’historiador Ramon Boleda, manté com un museu del passat local. Els alumnes dediquen cada dia 4 hores a assajos individuals i en grups de cambra. La resta són assajos per lliure que s’executen a qualsevol racó d’aquesta vila medieval. El castell, la plaça Major porticada i l’entorn gòtic de la col·legiata de Santa Maria s’omplien aquests dies de música a qualsevol hora. Ahir els estudiants tenien previst oferir un recital emmarcat en els Concerts a Cal Prim de Verdú que van començar el passat 1 de juliol i es prolonguen fins al 5 d’agost amb onze actuacions. Avui, a la mateixa hora, està programada l’actuació del Duo Atzur, format per Neus Puig a la flauta i Marta Castelló al piano.