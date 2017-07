Tensa visita al Museu de Lleida

La plataforma Sixena Sí es va presentar ahir “per sorpresa” per reclamar les 44 obres procedents del monestir aragonès || Van entregar una carta al bisbat

El Museu de Lleida va tenir ahir una visita “sorpresa”, que després es va traslladar al bisbat. Una trentena de membres de la plataforma Sixena Sí es van presentar a l’equipament per exigir l’entrega de les 44 obres del Museu procedents del monestir de Sixena, per a la qual cosa la jutge va assenyalar el 31 de juliol com a data màxima. Hi van entrar com a turistes, en grups d’una, dos o tres persones, pagant entrada, i un cop davant de peces reclamades, com les tres caixes sepulcrals gòtiques, van intentar desplegar pancartes i cantar el seu himne. Aquí