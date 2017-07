Emocionante Concierto Telúrico en la Cova Negra del Montsec

La quarta edició del Concert Tel·lúric a la Cova Negra del Montsec va reunir uns 500 espectadors dissabte a la nit. Per a la interpretació de dos de les cançons, es van utilitzar copes amb diferents quantitats d’aigua, que estaven afinades amb sis tons diferents perquè emetessin sons diferents al tacte amb els dits, que volien reproduir els llums de l’aurora boreal.

L’acte va ser organitzat per la Coral Polifònica de Tremp al costat de la Camerata Coral de Cugat, el director de la qual és originari de la capital del Jussà.

La selecció musical va estar basada en peces clàssiques i reconeixibles dels segles XX i XXI, entre les quals es trobava l’Hallelujah de Leonard Cohen, que van tornar a cantar al final del concert a tall de comiat de la celebració, convidant els assistents que unissin les seues veus al costat de les dels integrants de les corals per cantar tots junts.

La Cova Negra, durant l’edat de bronze, fa més de 3.500 anys, va ser un santuari i necròpoli en què es dipositaven urnes funeràries i ara s’ha transformat en un auditori natural, un espai on poden arribar a cabre fins a 700 persones i que compta amb una acústica perfecta per a la celebració de concerts com el d’aquest dissabte passat.