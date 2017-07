Paupaterres amb més de 10.000 assistents al seu 20è aniversari

L’organització aposta per al 2018 per un tercer dia d’actes

El festival de música Paupaterres de Tàrrega va tancar ahir a la matinada la seua vintena edició després d’haver rebut més de 10.000 espectadors en les seues tres jornades, unes 2.000 més respecte a l’any passat. Dissabte a la nit milers de persones van omplir les instal·lacions del càmping municipal. Abans de mitjanit ja s’havien esgotat les aigües i els assistents van haver de fer llargues cues en les més de 15 food trucks per poder sopar, fets que confirmen que el Paupaterres és el festival de referència de l’estiu a les comarques de Lleida. Un dels moments més esperats va ser l’actuació d’Els Amics de les Arts amb la presentació del seu cinquè àlbum, Un estrany poder. Van completar l’apartat musical Kolpez Txalaparta, Carles Belda & Marc Serrats, Roba Estesa, La Terrasseta de Preixens i La Trocamba Matanusca.

Per a l’edició de l’any que ve, l’organització continuarà apostant per oferir un tercer dia de Paupaterres i començar el festival dijous a la nit amb la col·laboració d’altres entitats com va succeir en la celebració del seu 20è aniversari, informa Segre Tàrrega.