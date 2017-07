Kenny Rogers oferirà el seu concert de comiat el 25 d’octubre a Nashville

Suposarà el comiat a més de sis dècades de carrera, marcat per grans èxits com "The Gambler" i "Just Dropped In"

L’últim concert del veterà cantant de música country Kenny Rogers tindrà lloc el 25 d’octubre a Nashville (EUA), en el qual actuarà al costat d’estrelles com Dolly Parton en un tribut al seu llegat artístic.

Rogers va explicar en una entrevista amb la revista Rolling Stones, que "All In for the Gambler: Kenny Rogers' Farewell Concert Celebration" suposarà el comiat a més de sis dècades de carrera, marcada per grans èxits com "The Gambler" i "Just Dropped In".

"La meua mobilitat s’ha tornat una cosa estranya i no m’agrada sortir a l’escenari i haver de disculpar-me. Un pren decisions basades en el que la vida li dóna. He tingut una gran vida, no puc queixar-me, però crec que és hora d’aturar-se", va explicar el cantant.

En aquest concert, que se celebrarà en el Bridgestone Arena de Nashville i es retransmetrà per televisió, Rogers actuarà al costat de la seua companya de duets Dolly Parton per primera vegada en més d’una dècada, amb qui va interpretar el tema "Islands in the Stream", escrit originalment pels Bee Gees.

Les entrades sortiran a la venda el 21 de juliol, data en la que iniciarà la seua gira de comiat pels Estats Units, amb divuit concerts en els quals compartirà l’escenari amb altres artistes del gènere pop i country, entre ells Little Big Town, Jamey Johnson, Elle King i Alison Krauss.

Rogers oferirà la seua primera actuació divendres vinent a Las Vegas i continuarà el seu tour per Califòrnia a Temecula (23 de juliol) i Livermore (26 de juliol).