L’estrena de la temporada 7 de "Joc de Trons" aconsegueix la seua millor audiència

Va aconseguir una quota de pantalla del 2,1 per cent i del 14,5 % dels canals de pagament.

L’estrena, a la matinada de diumenge a dilluns, de la setena temporada de "Joc de Trons" va aconseguir l’audiència més important a Espanya respecte al debut de les sis anteriors, aconseguint una quota de pantalla global del 2,1 per cent i del 14,5 % dels canals de pagament.

Es tracta de dades de Movistar Series Xtra facilitats a Efe per Sobrevent ja que, encara que també era possible veure "Dragonstone" en HBO, la plataforma no facilita dades d’audiències.

Aquest primer episodi va ser més vist per homes que per dones, concentrant-se la majoria dels espectadors en el tram d’edat entre els 25 i els 44 anys.

Fins a l’emissió del primer episodi d’aquesta setena entrega de "Joc de Trons", les millors dades van correspondre a l’estrena de la temporada 6, que va aconseguir una quota de pantalla global de l’1,9 per cent i del 17,5 en mitjans de pagament.

Quant als Estats Units, on es va estrenar de forma simultània, "Dragonstone" va registrar un nou rècord d’audiència per a la cadena HBO, amb 10,1 milions d’espectadors, ha informat avui l’edició digital de Variety.

Aquesta xifra suposa un augment de 27 % respecte al debut de la sisena temporada l’abril de l’any passat.

En total, "Dragonstone" va reunir 16,1 milions d’espectadors si es tenen en compte les reproduccions per Internet.