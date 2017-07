Moció contra el Parc de les Arts al ple de la Paeria

Veïns de la plataforma opositora demanen a l’alcalde que retiri el projecte || Amplien el termini d’al·legacions fins a l’1 d’agost

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

La plataforma El Parc és Nostre, de veïns del barri de Camp d’Esports de Lleida, té previst presentar una moció al ple de la Paeria de la setmana que ve per reclamar la retirada del projecte del Parc de les Arts –previst al solar del carrer Alcalde Pujol– i la posada en marxa d’un procés participatiu per tractar sobre equipaments públics al barri en un futur pròxim. Representants d’aquesta plataforma es van entrevistar ahir amb l’alcalde, Àngel Ros, i el responsable d’Urbanisme de la Paeria, Fèlix Larrosa, per plantejar-los la seua oposició a “un projecte que preveu la privatització d’una