El cor Salt Lake Vocal Artist sedueix a la Seu Vella

El Seu Vella Music Festival va acollir ahir el concert del cor nord-americà Salt Lake Vocal Artist a la nau central del monument més emblemàtic de Lleida. La formació és l’ambaixadora internacional i el grup de gira de l’associació Salt Lake Choral Artists, una organització que actualment dóna suport a set cors, amb cantants que van des dels vuit fins als vuitanta anys. Sota la direcció de Brady Allred, el cor dels Estats Units, que el 2012 van ser nomenats Best of State pel millor conjunt coral, es va centrar en la música clàssica, contemporània i culturalment diversa.

El certamen, patrocinat per BMW Unicars Ponent, comptarà el dia 27 de juliol amb un dels seus concerts estrella: el de la cantant Maria del Mar Bonet i el guitarrista Quico Pi de la Serra, que commemoren els cinquanta anys de trajectòria artística de la intèrpret mallorquina. Per fer-ho recuperaran temes del treball discogràfic Quico-Maria del Mar, editat el 1979 per Sony Music. L’últim concert del festival està previst per al dissabte 29 de juliol, amb l’actuació de la Barcelona Gipsy Balkan Orchestra. El certamen és hereu del Concordia i pretén posicionar-se entre els millors festivals d’estiu.