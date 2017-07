Sixena: segon assalt

J. BALLABRIGA 23/07/2017 a les 05:17

Just un any després que la Generalitat enviés 51 peces del MNAC al monestir, ara es complirà el nou termini de la jutge d’Osca per entregar les 44 del Museu de Lleida || Dimarts vinent s’hauria d’informar Aragó de com es traslladaran les obres d’art abans del dia 31