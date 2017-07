Música per al dia a dia de les religioses a Vallbona de les Monges

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

El tercer cicle La pedra parla va oferir dissabte a la nit un peculiar concert al claustre del monestir de Vallbona de les Monges, amb música de la formació de corda Alart Quartet. Els acompanyava l’actriu Mercè Pons, que va posar veu a les paraules de les monges escrites al llarg de vuit-cents anys en aquest edifici. En total, van recitar sis textos, majoritàriament escrits en català antic, que recordaven com era la trama d’un monestir de clausura. En aquest sentit, un dels textos explicava com es fa el licor de cafè i nous; un altre exposava un ritual per