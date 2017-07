Aragó demanarà dilluns accés al Museu de Lleida per confiscar els béns en litigi

Si la Generalitat de Catalunya no comunica el seu pla de retorn de les 44 obres de Sijena que reclamen

La consellera d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, Mayte Pérez, ha informat que si la Generalitat de Catalunya no comunica aquest dimarts, 25 de juliol, el seu pla de retorn dels 44 béns de Sijena pendents de devolució, els serveis jurídics de la Comunitat el posaran aquest dimecres en coneixement de la justícia i demanaran autorització per entrar al Museu de Lleida per confiscar els béns dilluns, 31 de juliol.

Segons informa Europa Press en la seva pàgina web, en la roda de premsa posterior al Consell de Govern, Mayte Pérez ha detallat que es dóna "un "pas més" ja que "sempre hem demanat que la policia vagi al museu" i "ara li diem a la jutgessa que autoritzi l’entrada dels serveis tècnics del Govern d’Aragó, auxiliats per la Brigada de Patrimoni de la Policia Nacional o figura anàloga de la Guàrdia Civil per confiscar aquests béns i el seu retorn al Monestir de Sijena".

Segons ha dit, l’objectiu és que la titular del jutjat de primera instància i Instrucció número 1 d’Osca "s’hagi de posicionar i hagi de dir si ens autoritza o no l’entrada".

La consellera ha aclarit que el mes d’agost és inhàbil judicialment i ja que la jutgessa ha fixat el 31 de juliol com a data límit perquè Catalunya torni aquests béns, si aquest dimarts la Generalitat no comunica el pla sobre com el va fer, com li ha reclamat la jutgessa, se sol·licitarà l’entrada al Museu de Lleida -on es troben aquestes 44 peces- de la tècnic pèrit del Govern aragonès i de la secretària judicial, "auxiliades" pels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat "per evitar qualsevol tipus de problemes".

La titular de Cultura ha dit que no es tracta de "pressionar" la jutgessa, "sinó d’intentar resoldre i fer complir la sentència i l’Estat de Dret, que és el que garanteix la igualtat a tots els espanyols" i poder "entrar al museu a recollir aquests béns que legítimament són nostres".

Pérez ha incidit que es tracta d’evitar que Catalunya "torni a riure’s no només de la Justícia, sinó de tot Aragó" i impedir "que ens quedem en una espècie de limbe" com va ocórrer l’any passat, quan es va fixar el 25 de juliol com a data límit per a l’entrega dels 97 béns de Sijena, però el dia 26 de juliol "ens van tornar 51 peces", n’hi ha dos d’extraviades i falten per tornar 44.

Des d’aleshores, "hi ha hagut vuit comunicacions dels serveis jurídics del Govern d’Aragó" per recuperar la totalitat dels béns, però "estem en el mateix punt que fa un any".

La consellera ha mostrat el seu "respecte a les sentències judicials, interlocutòries, procediments i temps que marca la justícia", però ha precisat que si la jutgessa no es pronuncia sobre la seua petició "tornarem al que ja vivim el 2016" i "estem en una 'déjà vu o dia de la marmota'.

Al seu entendre, "se li ha donat moltes oportunitats a la Generalitat i confio que en aquest cas la justícia torni a estar de part de la Comunitat d’Aragó, com l’ha vingut manifestant i pugui atendre la sol·licitud que farem, si Catalunya no nostra la seua voluntat de traslladar els 44 béns".

La consellera de Cultura ha afegit que la Generalitat "ens té acostumats a incomplir reiteradament les sentències" i tant el nou conseller de Cultura català, Lluís Puig, com el mateix Govern català han anunciat que "no tenen cap voluntat, ni intenció de complir" el termini fixat per la jutgessa per entregar aquests 44 béns, una cosa que l’Executiu aragonès pretén "intentar evitar" demanant aquesta autorització.

A més, ha opinat que si en un Estat de Dret "és greu no complir les sentències", resulta "una provocació insuportable que no hem de permetre" que la Generalitat "anunciï amb tota la tranquil·litat que incomplirà les sentències".

Mayte Pérez ha reconegut l’"embafament" per l’"incompliment" de Catalunya dels requeriments de la jutgessa, si bé hi ha indicat que cal "respectar els temps" i esperar que conclogui aquest dimarts per constatar que Catalunya no dóna a conèixer aquest pla de retorn dels béns.

En aquest sentit, ha considerat que l’Ajuntament de Villanueva de Sijena, on és ubicat el monestir, va formular la petició d’accés al Museu de Lleida "sense expirar el termini del dia 25" per la qual cosa "hi va haver una precipitació excessiva".

Pérez ha assenyalat que l’objectiu final és "recuperar els 44 béns" perquè els 97 "que van sortir fa molts anys de manera il·legal del Monestir de Sijena" puguin tornar "per al gaudi dels aragonesos", un "anhel" pel qual "portem lluitant molts anys" i sobre el qual la justícia reiteradament ens va donant la raó". Segons ha comentat, més de 4.000 aragonesos han passat pel cenobi per conèixer el patrimoni recuperat.

El Govern d’Aragó ha instal·lat ja als antics dormitoris del Monestir de Santa María de Sijena el mobiliari que permetrà exposar aquests 44 béns. El Departament d’Educació, Cultura i Esport ha invertit més de 400.000 euros a rehabilitar i condicionar aquest espai i la sala capitular de Monastir de Sijena, que es troben en perfectes condicions.

El nou mobiliari instal·lat són sis mòduls per exhibir els béns en forma de bastidor de fusta, a més de la il·luminació necessària perquè lluin en les millors condicions.

La consellera ha descartat qualsevol conversa amb el nou responsable de Cultura català. "Fa temps que vaig dir que la via política havia acabat", després d’obrir aquesta possibilitat amb l’anterior conseller, ha apuntat, i "no hi ha cap tipus de conversa pendent, sobretot quan les seues declaracions no conviden a ser optimistes i el diàleg".

Pérez no ha volgut opinar sobre la possible vinculació entre el desafiament sobiranista català i la lentitud en la resposta dels tribunals en aquest procés, si bé ha considerat que l’actitud de la Generalitat "demostra no només que incompleix, sinó que no reconeix altres institucions".