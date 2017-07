El Govern ratifica que no entrega l’art

Estudia si ho notifica o no per escrit a la jutge explicant els motius || Avui expira el termini per presentar el pla d’actuació a Aragó i el 31 de juliol és la data límit per entregar-lo

Fonts de la conselleria de Cultura van ratificar ahir que les quaranta-quatre obres del Museu de Lleida procedents del monestir de Sixena no s’entregaran a Aragó el 31 de juliol, quan acaba el termini que va fixar la jutge de primera instància i instrucció d’Osca. Van afegir que està per decidir si la conselleria notificarà o no per escrit aquesta negativa a la jutge explicant-ne els motius. I és que avui, 25 de juliol, acaba el termini que va donar la magistrada perquè la Generalitat li enviés la documentació del pla de trasllat de l’art detallant “l’hora i el lloc d’arribada perquè el Govern aragonès pugui prendre les mesures necessàries i pugui ser controlat pels tècnics”.

Les mateixes fonts van assegurar que “en cas que s’enviés el document, la qual cosa podria ser abans del 31 de juliol”, es reiterarien els arguments que ha esgrimit la Generalitat fins ara, com el fet que “hi ha dos recursos pendents de resposta, per la qual cosa no hi ha sentència ferma; que els experts consideren que al monestir no hi ha les mesures de seguretat i conservació necessàries per instal·lar-hi les obres; que no es respecta la llei de Patrimoni Català; que hi ha una resolució de l’exconseller de Cultura, Santi Vila, contrària al trasllat, o la recent interlocutòria de l’Audiència Provincial que per primera vegada reconeix el Consorci com a posseïdor de les peces”, entre d’altres. Val a recordar que la jutge ja va sol·licitar l’entrega de 97 peces d’art (53 del MNAC i 44 del Museu de Lleida) per aquestes mateixes dates l’any passat. Un dia més tard de la data límit, el 26 de juliol del 2016, Vila va manar enviar els 53 conjunts i peces (51, en realitat, perquè dos estaven extraviats des de feia anys) del MNAC, però no les de Lleida. La diferència ara és que la magistrada amenaça amb imputar el conseller de Cultura, Lluís Puig, per un delicte de desobediència, si no entrega les obres de Lleida.



El 26 de juliol del 2016, el Govern va enviar 51 conjunts d’obres del MNAC al monestir de Sixena

Per la seua part, el director del Museu de Lleida, Josep Giralt, es va remetre a la conselleria, però va dir que està tranquil, perquè les declaracions de la Generalitat respecte al Museu han anat en la direcció de defensar la col·lecció de l’equipament lleidatà.

Així mateix, el portaveu de la Plataforma d’Entitats Culturals de Lleida, Xavier Quinquillà, va advertir ahir que estaran atents a les possibles actuacions judicials, encara que també va confiar que durant el pròxim mes d’agost no se’n produeixi cap.

Aragó insisteix a recórrer a les forces de seguretat de l’Estat

La consellera de Cultura del Govern d’Aragó, Mayte Pérez, va repetir ahir que demanaran a la jutge permís per recórrer a les forces de seguretat si la Generalitat no entrega les peces al monestir de Sixena en el termini marcat, i va reconèixer que no confia que arribi la comunicació escrita. Si es confirma que la Generalitat no ho fa, Pérez va dir que demanaran a la jutge que els permeti “recórrer a l’auxili de les forces de seguretat de l’Estat” i que puguin anar “al Museu de Lleida a recollir els quaranta-quatre béns”. Va destacar que al monestir “està tot a punt” per rebre les peces. Per la seua part, el portaveu de la plataforma Sijena Sí, Juan Yzuel, va apostar per celebrar un simposi amb experts sobre el present i el futur del monestir. Va afegir que “hi ha molta feina a fer”, com ara crear un patronat i sol·licitar a la DGA un pla director per tal de gestionar el tresor artístic.