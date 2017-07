Els opositors al Parc de les Arts presenten 1.215 instàncies

La plataforma El Parc és Nostre les va entregar ahir a l’ajuntament de Lleida

Membres de la plataforma El Parc és Nostre, formada per veïns del barri del Camp d’Esports, van presentar ahir a l’ajuntament 1.215 instàncies de veïns, familiars i treballadors de la zona per exigir al consistori la retirada del projecte del Parc de les Arts, previst al solar del carrer Alcalde Pujol. L’advocada de l’entitat, Eva Ramon, va explicar a SEGRE que la instància “sol·licita que es pari i es plantegi un projecte participatiu ciutadà”. Ramon va aclarir que han preferit la instància i no la recollida de firmes perquè “volíem que cada veí ho demanés en nom propi”. També va afirmar que després de la trobada de l’entitat amb la Paeria de dijous passat, “tenim esperances d’aconseguir-ho”. En aquest sentit, va assenyalar que encara que el consistori els va explicar que la plaça projectada “era molt diferent de qualssevol de les que existeixen a Lleida i permetia una gran quantitat d’usos”, els veïns creuen que potser no és això el que necessiten, sinó un altre tipus d’equipaments socials públics. Els signants van mostrar el seu desacord que la Paeria vulgui cedir durant cinquanta anys a una firma privada (que segons la plataforma podria ser una clínica o un equipament sanitari) 6.000 metres quadrats dels 14.000 del terreny.

La plataforma té previst presentar una moció en el ple d’aquest divendres i ja va presentar també al·legacions, com també han fet els grups de CiU, ERC, la CUP i El Comú.

Per la seua part, l’edil de Participació Ciutadana, Joan Gómez, va mostrar la seua preocupació pel fet que l’entitat, “que està vinculada a determinats grups polítics”, hauria presentat 1.215 instàncies i no un document adjuntant les mateixes firmes, ja que això representa que els treballadors de l’OMAC les hauran de registrar una per una i també hauran de ser respostes personalment. Per a ell, “això mostra la voluntat d’alguns grups polítics d’entorpir el funcionament municipal i que l’únic motiu pel qual sol·liciten reiteradament una determinada documentació és dificultar la tasca dels funcionaris”, de manera que “incrementar les despeses de funcionament suposa costos per als ciutadans”.