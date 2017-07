Osca desestima el recurs de la Generalitat sobre el trasllat dels 44 béns del Museu de Lleida procedents del monestir de Sixena

Aquest dimarts, data límit per què el Govern comuniqui com i quan entregarà les obres

El recurs de reposició interposat per la Generalitat contra la resolució del jutjat de primera instància i instrucció número 1 d'Osca que requeria que Catalunya comuniqués aquest dimarts 25 de juliol a tot estirar, com traslladaria les 44 obres del Museu de Lleida procedents del monestir de Sixena, ha estat desestimat. En la mateixa resolució la jutgesa va establir que el 31 de juliol era la data màxima per entregar-les, fet que es manté.

Per altra banda, la consellera aragonesa de Cultura, Mayte Pérez, ha ratificat el matí d'aquest dimarts que si durant el dia d'avui Catalunya no comunica el seu pla d'actuació, demanarà al jutjat d'instrucció número 1 de Saragossa, l'autorització per entrar al Museu de Lleida amb l'ajuda de la Policia Judicial per incautar les 44 obres de Lleida.