El Cafè del Teatre reuneix Jordi Gasion i Maria Mestre

Una nova parella artística de Ponent, Jordi Gasion, el Fill del Mestre, i la jove Maria Mestre, una de les veus prometedores del panorama musical lleidatà, van posar ahir a la nit el ritme al Cafè del Teatre amb un concert conjunt batejat Les cançons dels altres, recuperant així la idea llançada en el seu dia pel mateix Gasion i Xavier Baró, quan interpretaven aquelles cançons que els agradaven d’altres músics. En aquesta ocasió, El Fill del Mestre, a més de cantar en solitari, també va interpretar vuit cançons al costat de Maria Mestre, totes d’estils tan diferents com versions de grups com La Polla Records, Dancing in the dark de Bruce Springsteen o Insurrección d’El Último de la Fila. No és la primera vegada que tots dos protagonitzen un recital junts i, de fet, no descarten editar un treball discogràfic conjunt en un futur.