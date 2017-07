‘Ful’, de Rafa Melero, s’endú el primer premi de novel·la Cartagena Negra

Per la seua narrativa i el “sorprenent” gir final

La informació de qualitat té un preu Si ja ets subscriptor, identifica't i tindràs accés a tots els continguts

Si encara no ho ets, compra la subscripció que més encaixa amb tu

Notícia / pàgina

Comprar

SEGRE en format digital Informa't

SEGRE en paper +

SEGRE en format digital Informa't

L’escriptor lleidatà i mosso d’esquadra Rafa Melero ha estat el guanyador de la primera edició del Premi de Novela Cartagena Negra, que es concedirà en el marc del tercer festival Cartagena Negra, per la seua obra Ful, que va sortir al mercat fa poc més d’un any.L’equip organitzador del certamen dedicat a la literatura de crim i misteri, les activitats del qual se celebraran el proper mes de setembre a la ciutat murciana, ha destacat la potència narrativa de l’obra premiada, així com el plantejament de la seua trama i el seu sorprenent gir final per premiar la novel·la de