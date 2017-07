La Coral Ginesta de Cervera i Shalom de Lleida, en un simposi a Barcelona

El concert celebrat dimecres passat a la Sagrada Família, en el marc de l’onzena edició del Simposi Mundial de Cant Coral que acull Barcelona fins avui, va tenir representació lleidatana. I és que, entre les 27 agrupacions que hi van prendre part (totes catalanes, a més del Cor de Joves de Madrid), es trobaven la Coral Ginesta de Cervera, que aquest any commemora amb diversos actes el quarantè aniversari, i la Coral Shalom de Lleida, que van compartir l’escenari amb l’Agrupació Cor Madrigal, Coral Cantiga de Barcelona, Orfeó Gracienc, Schola Gregoriana de Catalunya, Canigó de Vic i l’Orfeó Manresa, entre d’altres.

El repertori va estar basat en música sacra catalana des del cant gregorià fins a l’actualitat, amb obres del Llibre Vermell de Montserrat, del monestir de Ripoll, Narcís Casanovas, Francesc Valls, Joan Cererols, Ferran Sors, Josep Vila, Raimon Romaní i Bernat Vivancos.

A banda de concerts, el simposi musical organitzat a Barcelona també ha comptat amb tallers i conferències sobre tot el que envolta el món del cant coral.