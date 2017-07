La Trobada amb els Acordionistes es trasllada a Arsèguel amb 15 actuacions

L’Alt Urgell és l’escenari aquest cap de setmana del festival de música tradicional més antic de Catalunya, la Trobada amb els Acordionistes del Pirineu, que aquest any arriba a la 42 edició.

El programa de concerts es va estrenar divendres a la Seu d’Urgell i ahir es va traslladar Arsèguel, bressol de l’esdeveniment, on al migdia van actuar Pilar Planavila, Ivan Caro i el Grup ROT (Erika Weigand, Josep Vilarrubla Pepon, Elías Porter, Laura González i Quique Pérez). A la tarda, el parc de l’Església va acollir l’actuació de Ribatònics, un grup format per tretze músics de la Ribagorça. El concert central de la trobada estava previst per a les deu de la nit, amb l’actuació de 15 grups internacionals.

Avui diumenge l’activitat seguirà a Arsèguel, amb la presència del reconegut panderetista basc Xabier Leturia, acompanyat per Jordi Blasco, Agustí Porta i Àngel Laguna. També actuarà el grup Marsupialis, amb Eduard Casals, Cati Plana, Marc Figuerola, Boris Pi i Xavi Garcia.

La trobada oferirà dos concerts més després del cap de setmana. Tindran lloc demà a les 20.00 hores a la plaça dels Oms de la Seu, amb 30 acordionistes catalans, i dimecres a les 22.00 hores, al Casino Ceretà de Puigcerdà.