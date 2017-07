Aragó espera les obres del Museu de Lleida i Puig reitera que no sortiran

El termini per entregar-les expirava ahir i Sixena ja preveu que haurà d’esperar

Mentre un equip de 20 persones es desplaçava ahir al monestir de Sixena per rebre durant el dia les 44 obres del Museu de Lleida originàries del cenobi aragonès, al Museu de Lleida es respirava calma tensa i es confiava que les obres no sortirien de l’equipament, cosa que van reafirmar el conseller de Cultura i l’última interlocutòria de la jutge.

Ahir era –de nou– el dia D. Expirava el termini imposat aquest any per la jutge del jutjat de primera instància i instrucció número 1 d’Osca perquè el Govern català entregués al monestir de Sixena les 44 obres del Museu de Lleida originàries del cenobi aragonès. Des de les 8.00 hores un equip de vint tècnics i polítics de la DGA i de l’ajuntament de Vilanova de Sixena van estar-se al monestir per esperar les obres que, com ja havia reiterat la Generalitat dies abans, no van arribar. Mentrestant, al Museu continuava l’activitat d’un dilluns, dia que està tancat al públic, encara que amb una calma una mica més tensa per si finalment la magistrada autoritzava l’entrada de la policia, com havia sol·licitat Aragó. La situació va tornar a quedar clara amb el conseller de Cultura, Lluís Puig, recalcant a ACN que “per voluntat pròpia no sortiran les peces del Museu de Lleida mentre sigui conseller”. Va afegir que “volem esgotar els camins que ens continuïn aportant un sentiment de justícia en la nostra defensa”. Hores abans, el vicepresident, Oriol Junqueras, ja havia defensat a Catalunya Ràdio que la posició del Govern “és legalment molt sòlida”. “Més enllà de la llei i de la seua interpretació, que estic convingut que ens assisteixen, també hi ha raons de consciència”, va assegurar.

Per la seua part, la DGA va rebre a última hora del matí una interlocutòria de la jutge en la qual considerava que no procedia aclariment a la seua interlocutòria prèvia en la qual afirmava que abans d’autoritzar l’entrada al Museu amb la policia havia de passar el dia 31. La DGA li va sol·licitar que habilités judicialment el mes d’agost per a “qualsevol actuació i execució que permeti una ràpida solució”. Al tancament d’aquesta edició no hi havia resposta. A mesura que avançava el dia, a Sixena s’assumia que “el més probable” era que haurien d’esperar almenys fins al setembre per a noves actuacions.

El Consorci sol·licita aclarir el termini per aportar proves

El Consorci del Museu de Lleida va sol·licitar a l’Audiència Provincial d’Osca un aclariment sobre el termini del temps de què disposa per aportar les seues proves i la defensa després que el 13 de juliol passat l’Audiència Provincial d’Osca admetés per primera vegada l’ens que gestiona el Museu de Lleida com a part del litigi per les obres. Ahir, al tancament d’aquesta edició, no havien rebut cap resposta, així que tot fa pensar que els serveis jurídics disposaran almenys fins al setembre.