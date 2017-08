Aragó espera el retorn dels béns de Sixena però demana el suport policial

L’executiu aragonès desconeix si la jutgessa habilitarà un dia d’agost per resoldre el conflicte o esperarà fins el mes de setembre.

Aragó confia encara en la devolució dels béns del patrimoni històric artístic del Monestir de Sixena, encara que considera imprescindible l’auxili de les forces públiques de l’ordre per a la seua sortida de Catalunya, davant de la negativa de la Generalitat a complir amb la sentència que ordena el seu retorn.

Vençut dilluns a les 22,00 hores el termini donat per la titular del Jutjat de Primera Instància número 1 d’Osca per a l’entrega de les 44 peces reclamades, el director general de Cultura del Govern aragonès, Ignacio Escuín, ha comparegut davant dels mitjans per expressar la seua convicció d’una ràpida tornada dels béns.

Escuín espera una resposta de la jutgessa davant de l’incompliment del Govern català de l’ordre judicial de devolució, encara que ha admès desconèixer si habilitarà un dia d’agost per resoldre el conflicte o esperarà fins el mes de setembre.

"Aquí no es tracta de la voluntat de ningú (entorn dels béns) sinó d’un dictamen judicial, i per tant, en el moment en què la jutgessa ens permeti anar amb tots els tècnics a recollir els béns, anirem, per descomptat acompanyats de la força pública, per portar-los al seu espai natural, el Monestir de Sixena", ha dit.

El responsable institucional ha destacat que els tècnics del Govern aragonès van esperar a Sixena des de les 08,00 del matí del dilluns fins les 22,00 hores el retorn de les peces o "alguna comunicació" per part de la Generalitat, que "no es va produir".

Superat el termini, la representació legal del Govern aragonès va aixecar acta i va informar la responsable judicial de l’incompliment de l’ordre per part de l’Executiu català.

El director general de Cultura ha destacat que el mateix equip disposat ahir per desplaçar-se al Museu de Lleida a la recerca dels béns "està en disposició avui mateix", a l’espera d’una decisió de la jutgessa.

"El temps de les negociacions ha acabat, i esperem que la responsable judicial prengui una determinació, perquè els béns tornaran a l’Aragó, no sé si avui, demà o al setembre", ha destacat.

La negativa del Govern català a complir la sentència, confirmada pel conseller de Presidència, Jordi Turull, en afirmar que encara "no es donen les condicions" per a la devolució de les peces, ha estat motiu d’un nou escrit del lletrat de l’Ajuntament de Villanueva de Sixena, Jorge Español, davant de la jutgessa.

En el seu escrit, aquest advocat titlla de "gravíssims, inusitats i escandalosos" els fets derivats de la negativa de la Generalitat a tornar els béns i reclama la depuració de responsabilitats de l’actual conseller de Cultura, Luis Puig, per presumptes delictes de desobediència i apropiació indeguda, així com del seu predecessor, Santi Vila, al qual imputa també un delicte de prevaricació.

Reclama, així mateix, que es declari d’urgència l’aprehensió de les peces amb el suport de la policia judicial i que la Generalitat informi dels funcionaris i lletrats que han assessorat el Govern català quant als béns per determinar els seus respectius graus de responsabilitat.

En declaracions a Efe, Jorge Español ha expressat la seua esperança en què l’Estat central intervingui en l’execució de la sentència, ja que "s’ha produït la humiliació i la burla més gran que hi ha hagut a l’autoritat judicial en els últims anys".

"És lamentable i inadmissible -ha subratllat- que un govern autonòmic s’eludeixi de la justícia en un assumpte com a aquest, en el qual podrien caure-li a un conseller català 6 anys de presó per apropiació indeguda i que, tanmateix, estarà establert al seu despatx o de vacances."

Segons el seu parer, la justícia espanyola ha estat "humiliada i burlada per un simple conseller de Cultura català a qui no li passa res per fer-ho, una cosa que podria portar a pensar els partidaris de l’independentisme el pròxim 1 d’octubre, data prevista per la Generalitat per a la celebració del referèndum d’autodeterminació," que "menys ens passarà a nosaltres per votar".

Ha insistit que el litigi no és una qüestió entre dos governs autonòmics sinó entre la Generalitat i l’Executiu espanyol, a qui, ha ressaltat, li correspon l’administració de justícia.

"El que es faci ara -ha advertit en relació amb el procés independentista- serà precedent per a tot el que vingui a continuació".

Referent a això, el delegat accidental del Govern a Catalunya, Juan Manuel Sánchez-Bustamante, s’ha referit a la postura del govern català en incomplir l’ordre judicial d’entrega de 44 peces d’art al Monestir de Sijena, que ha qualificat com a "preocupant", i ha especificat que, amb aquesta acció, només donen una "mala imatge" que resulta "contraproduent".

També la diputada de Ciudadanos (Cs) en Catalunya Sonia Sierra ha afirmat que el seu partit "respecta les decisions judicials i no vol que hi hagi polítics que siguin per sobre de les lleis".

Una posició, tanmateix, no compartida per la portaveu del PSC en el Parlament català, Alicia Romero, que ha expressat el seu suport a les decisions de la Generalitat entorn de les peces, la ubicació de la qual, ha ressaltat, ha de ser Catalunya.