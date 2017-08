El Govern estudia "intervenir" la SGAE

Analitza la situació de les entitats de gestió

El ministeri d’Educació, Cultura i Esport estudia la situació de les entitats de gestió de drets d’autor, com la SGAE, per veure "fins quin punt" és necessària la seua "intervenció" i garantir que facin "una gestió correcta".

Així ho ha avançat el ministre d’educació, Cultura i Esport, Íñigo Méndez de Vigo, en una entrevista concedida a EFE després dels fets esdevinguts en entitats com la Societat General d’Autors i Editors (SGAE).

El jutge de la Audiencia Nacional Ismael Moreno va ordenar el passat 20 de juny el registre de la SGAE i de diverses cadenes per recollir informació sobre el frau promogut per l’anomenada "roda" de les televisions, que estaria entorn dels 100 milions d’euros.

Els tres principals investigats, Rafael Tena, Manuel Carrasco i Fernando Bermúdez, estan en llibertat després de dipositar una fiança cadascú de 100.000 euros.

"Aquests dies hem vist que s’han produït unes actuacions molt controvertides en alguna entitat de gestió, i nosaltres hi som estudiant la qüestió per veure efectivament fins quin punt és necessari que hi hagi una participació, intervenció i informació per part del Govern per a una gestió correcta d’aquesta situació", ha explicat Méndez de Vigo.

Segons el ministre, les entitats de gestió "tindran un paper molt important per jugar" després de l’aprovació el passat 3 de juliol del decret llei que modifica el "cànon digital" i l’ajusta a dret comunitari, fent que la compensació pagada als autors per les còpies privades de les seues obres es carregui als mòbils, els CD i les memòries.

Per gestionar la facturació de la compensació equitativa per còpia privada als fabricants i distribuïdors, les entitats de gestió hauran de constituir una persona jurídica que, a més, "serà la responsable de gestionar les excepcions del pagament i els reemborsos".

Però, puntualitza Méndez de Vigo, cal tenir en compte que les entitats de gestió són associacions de dret privat que, encara que tenen, per la seua peculiaritat, alguna "submissió" a la supervisió per part de les autoritats públiques, són "associacions de dret privat".

"L’Estat té una funció de tutela, de compliment general de la llei i de supervisió financera en el cas que hi hagi subvencions públiques. Però els que manen en les societats de gestió són els seus socis, com en un banc manen els seus accionistes. Per tant, cal partir d’això", ha afegit.

En aquest sentit, el secretari d’Estat de Cultura, Fernando Benzo, va demanar en una reunió divendres passat al president de la SGAE, José Miguel Fernández Sastrón, que "acceleri" el compliment del contingut del laude que ha emès el Tribunal Arbitral designat per l’Organització Mundial de la Propietat Intel·lectual (OMIP).

En aquest laude s’estableix un límit en els drets objecte de repartiment a la franja nocturna, és a dir, que els ingressos generats en aquest horari no poden suposar més del 20% dels que una cadena de televisió generi en benefici de la SGAE.

Per a la franja de matinada, el tribunal arbitral explica en el seu laude que, "en mancar d’audiència significativa i de valor comercial", s’ha d’establir una quantitat fixa d’entre el 10 i el 20% del total recaptat, encara que suggereix que se situï en el 15%.

La secretaria d’Estat de Cultura va remetre a més un requeriment a l’entitat de gestió de drets el passat dia 25 de juliol en què preguntava per les mesures que SGAE executarà "amb caràcter més immediat" per donar compliment al contingut de l’esmentat laude i que establís "un calendari concret del conjunt" d’aquestes actuacions.

Segons han assenyalat a Efe fonts de l’entitat de gestió, "no existeix cap calendari dissenyat", encara que precisen que el primer repartiment d’ingressos -es realitzen semestralment- tindrà lloc sobre el mes de desembre.