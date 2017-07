Love of Lesbian i Mishima, el 16 de setembre a Lleida

El centre de producció de San Miguel a Lleida tornarà a obrir les portes al públic el 16 de setembre per ser l’escenari de San Miguel Music Explorers a la Fàbrica. Els caps de cartell seran el grup d’indie rock català Love of Lesbian, acompanyat per la banda de pop Mishima i Richard & Chris (Belle and Sebastian) DJ Sets, que tindran com a teloners els lleidatans Renaldo & Clara. Aquest esdeveniment representarà la clausura de la celebració del seixantè aniversari de San Miguel a Catalunya.

La festa, oberta només a majors de 18 anys, s’iniciarà a les 18.00 hores amb l’obertura de portes del recinte i seguirà fins a la una de la matinada.

Renaldo & Clara serà el primer grup a trepitjar l’escenari, seguit pel quintet de pop Mishima, que va presentar el seu últim disc, Ara i res, el mes de maig passat.

Els següents a actuar seran Love of Lesbian, amb la seua música indie rock. Richard & Chris (Belle and Sebastian), amb el seu DJ Sets, posaran el punt final a la nit.

Les entrades ja estan a la venda i poden adquirir-se a través de Ticketmaster al preu de 22 euros. A més, San Miguel posarà un servei d’autobús a disposició dels assistents. També farà tast de cerveses i hi haurà servei de food trucks.