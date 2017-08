Seguir FiraTàrrega a ritme de música

Organitzen deu itineraris artístics amb títols de cançons per ajudar a seguir la majoria dels espectacles teatrals || A la venda les entrades anticipades per internet

FiraTàrrega, que se celebrarà del 7 al 10 de setembre, ha dissenyat deu itineraris artístics diferents per segmentar la majoria de la programació i fer-la més accessible a l’espectador. Els itineraris s’han confeccionat utilitzant els títols de deu cançons representatives de la història de la música, que serviran de guia en l’elecció dels espectacles. Així, la primera ruta fa referència a Highway to hell, d’AC/DC, i inclou les obres que els organitzadors consideren “adrenalítiques”, com les de les companyies Weibel Weibel Co. o La Fem Fatal, entre d’altres. La segona recorda Last dance, de Donna Summer, amb espectacles de dansa.