Falsos empleats municipals desvalisen París de mosaics de "marcians"

Dos homes, vestits amb una armilla groga, s’han emportat ja més d’una desena d’aquestes obres, que formen part del paisatge urbà de la capital francesa

Falsos empleats municipals han robat en els últims dies alguns dels famosos "invaders" que decoren París, mosaics inspirats en els "marcians" de la primera generació de videojocs i en la defensa dels quals han sortit els internautes, ha assenyalat el diari "Le Parisien".

Segons el diari, dos homes, vestits amb una armilla groga, s’han emportat ja més d’una desena d’aquestes obres, que formen part del paisatge urbà de la capital francesa i l’autor, anònim, de les quals sol col·locar a la nit, la major part de les vegades sense autorització.

El rotatiu va indicar que l’artista ha hagut de recórrer a una cola cada vegada més forta per evitar que aquests "marcianitos" pixelats, inspirats en el videojoc "Space Invaders", siguin despenjats, amb l’objectiu, en ocasions, de ser posats a la venda.

La diferència aquesta vegada és que els lladres, que van actuar a plena llum del dia, es van disfressar de treballadors públics, en un intent per passar desapercebuts.

L’Alcaldia de París ha confirmat que no són fets servir municipals i que "en cap moment" s’havia donat l’ordre de retirar les imatges.

El consistori, segons la cadena BFM TV, ha decidit igualment presentar una denúncia contra "X", fórmula judicial que no identifica el presumpte culpable, per usurpació de funció i perjudici contra la imatge.

A més de fer-se passar per funcionaris, els dos lladres es van equivocar d’uniforme: les armilles que porten els treballadors municipals de neteja, com recorda el digital "Huffington Post", són verds i no grocs.