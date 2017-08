Tornabous denuncia l’estat d’“abandó” del Molí d’Espígol

El consistori també reclama a la Generalitat la gestió del jaciment ibèric

L’alcalde de Tornabous, Amadeu Ros, va denunciar ahir “el deplorable estat d’abandó que presenta el poblat ibèric del Molí d’Espígol” de la localitat. Ros va explicar que reclamarà a la Generalitat la gestió municipal del jaciment per poder conservar-lo en condicions i portar-hi a terme les excavacions pertinents a través de la UdL, amb la qual ja ha mantingut converses. Va posar com a exemple la gestió de la fortalesa dels Vilars d’Arbeca. També va recordar que alguns arqueòlegs i estudiosos apunten que el jaciment de Tornabous podria ser la capital dels ilergets, coneguda com a Athanagia. Per això, va