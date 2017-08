VÍDEO. 1.004 músics interpreten el "No Surrender" de Bruce Springsteen

REDACCIÓ Actualitzada 05/08/2017 a les 09:07

Repte aconseguit. El 'No Surrender Festival', que va aconseguir aplegar més de 4.000 persones en un cap de setmana dedicat al Boss, va tenir un punt àlgid, la interpretació de la canço 'No Surrender' amb 1.004 persones intèrprets entre cantants, guitarristes, baixistes i bateristes. El resultat, que s'enviarà a Bruce Springsteen, ja es pot veure a Youtube.



L’impulsor, promotor i organitzador del ‘No Surrender Festival’, Josep Maria Pons, valora positivament “el rècord d’aplegar 1004 músics i haver assolit l’objectiu de situar Vilanova de Bellpuig al món i que la gent hagi gaudit i marxi contenta”. La repercussió del festival ha permès que Vilanova de Bellpuig, una localitat del Pla d’Urgell de només 1.200 habitants, hagi multiplicat per quatre la població durant el cap de setmana. Pons afegeix que “amb el reclam del No Surrender Festival hem aconseguit posar Vilanova de Bellpuig al món”.