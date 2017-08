Isona torna a ser Aeso

Jornada per commemorar el 1.900 aniversari de la mort de Trajà, lligat a la localitat || Amb recreacions històriques

De la important ciutat romana d’Aeso, situada a l’actual Isona i que va servir com a punta de llança per a la romanització de la Catalunya interior, en queden encara nombrosos vestigis en aquesta localitat del Pallars Jussà. Són restes de muralles, de carrers, d’edificis que ahir van acollir una jornada plena d’activitats per commemorar el mil nou-cents aniversari de la mort de l’emperador Trajà, molt lligat a Isona.

Un acte institucional amb el descobriment d’una placa commemorativa va donar el tret de sortida i va seguir una conferència, “L’esplendor de l’Imperi romà: l’època de Trajà”, de l’historiador de la UB Ignasi Garcés. L’activitat central de la jornada la va protagonitzar una legió romana que va assaltar la plaça del Bisbe Badia per prendre part en una recreació històrica amb demostracions d’armes i tàctiques militars de l’època. Els assistents a la jornada, l’objectiu de la qual va ser donar a conèixer el passat romà de la població, també van poder visitar un campament romà situat davant de l’antiga muralla. La celebració continuarà al setembre amb una exposició.