El vídeo del No Surrender Festival, amb 28.000 visualitzacions en tres dies

El certamen va reunir 1.044 fans del Boss

El vídeo del No Surrender Festival, que va tenir lloc el 8 de juliol a Vilanova de Bellpuig, ha aconseguit 28.000 visites en tot just tres dies, després de ser penjat a YouTube el cap de setmana passat. El certamen va aconseguir un rècord Guinness al reunir 1.004 fans de Bruce Springsteen, The Boss, interpretant a l’uníson la coneguda cançó No Surrender. Així mateix, van ser al voltant de 4.000 les persones que no van voler perdre’s l’oportunitat d’escoltar-lo i van anar a veure el certamen. La majoria d’intèrprets inscrits van arribar de diversos punts de Catalunya i Espanya i