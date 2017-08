GarGar Festival, segona part

La novaiorquesa BKFOXX i el francès @zesoner ofereixen el seu primer treball conjunt a Penelles || Una recreació d’‘Alícia al País de les Meravelles’

Una versió molt particular d’Alícia al País de les Meravelles decora des d’aquest cap de setmana passat una de les parets de Penelles. Es tracta d’una pintura de street art obra de l’artista novaiorquesa BKFOXX i del francès @zesoner, que han escollit aquest municipi de la Noguera per mostrar el seu primer projecte conjunt, en una coalició que a partir d’ara els portarà per diferents escenaris internacionals, segons van explicar ahir Mar López-Pintó i Jordi Solsona, directors i creadors del GarGar Festival, que se celebra des de fa dos anys en aquest municipi (vegeu el desglossament).Ella és una de les