Solsona homenatja el pianista i compositor Albert Guinovart

L’ajuntament de Solsona va distingir divendres passat el compositor i pianista Albert Guinovart, just unes hores abans d’actuar al Teatre Comarcal de la ciutat al costat de la Cobla Marinada.

L’ajuntament li va agrair la composició de l’obra Nocturn a Solsona, que fa referència a les melodies de la imatgeria festiva i que va ser estrenada precisament en l’actuació de divendres passat, així com el seu compromís amb la ciutat, que ja es va fer patent amb la revisió i els arranjaments de la glossa Ball de gegants de Josep Sancho-Marraco, recuperada l’any 2013 per l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS). L’alcalde accidental, Lluís-Xavier Gonzàlez, el va obsequiar amb la figura d’un flabiolaire, per les seues connotacions sobre el patrimoni musical de la festa de Solsona.

Guinovart, que es dedica a la interpretació com a pianista, a la composició i a la docència, és un dels músics més complets del panorama català actual. Entre altres aspectes, és conegut pels seus premiats musicals Mar i Cel, Flor de Nit, Gaudí, Paradís, La Vampira del Raval i Scaramouche. D’altra banda, Guinovart també ha compost òperes i ha fet incursions en el cine i la televisió, entre altres àmbits.