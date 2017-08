Solsona obre l’Acadèmia de Música amb 72 alumnes

El certamen internacional arriba a la 16 edició en plena forma

Un total de 72 alumnes procedents de 22 països participen en una nova edició, i ja en van 16, de l’Acadèmia Internacional de Música de Solsona (AIMS), que va començar ahir amb una recepció dels participants a l’ajuntament. El certamen contempla 34 actuacions, fins al 22 d’agost, tant d’alumnes com de professors, en 11 municipis del Solsonès i altres comarques.

El secret de l’èxit de l’AIMS, segons el seu director, Peter Thiemann, és el claustre, format per deu professors de llarga trajectòria, que no dubten a participar en l’únic festival pedagògic de Catalunya.

Els alumnes reben classes magistrals individuals d’assignatures com violí, viola, violoncel, contrabaix, piano, improvisació, orquestra de cambra i música de cambra.

A més no aprenen només dins de l’aula, sinó que el certamen els serveix per arribar a l’escenari i actuar, posant en pràctica el que han après amb els seus professors. I no ho faran sols en marcs musicals, sinó que també actuaran per a col·lectius amb poques possibilitats d’assistir a concerts en espais com hospitals, residències per a la tercera edat i centres per a discapacitats.

Els solistes Seon-hee Myong, piano; Serguei Ostrovski, violí; Barbara Buntrock, viola, i Peter Thiemann, violoncel, havien de ser els encarregats d’obrir ahir el certamen.