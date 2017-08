Les festes majors prenen Lleida

Desenes de pobles de la província celebren les seues festes aquest cap de setmana || Els Amics de les Arts, caps de cartell a Arbeca, mentre que a Esterri d’Àneu actuaran Toni Albà i Fermí Fernàndez

Entrem de ple en el cap de setmana de les festes majors per excel·lència a Catalunya i Lleida no n’és una excepció. Ni més ni menys que una vuitantena de pobles de la província estan de celebració al voltant del 15 d’agost. Entre aquests, Arbeca, que en l’apartat musical comptarà amb el grup català Els Amics de les Arts com a cap de cartell (dissabte 13, pati de les escoles, 00.30 h), presentant el seu últim àlbum, Un estrany poder. No faltarà una activitat que ja s’ha convertit en tota un tradició, el concurs Arbequí de Ferro (dilluns 14, 18.30