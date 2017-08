‘Estiu 1993’, una òpera prima d’Oscar

L’aclamat primer film de Carla Simón, a la terna de precandidats als premis de Hollywood || Al costat de ‘1898. Los últimos de Filipinas’ del també debutant Calvo i ‘Abracadabra’ de Berger

L’Acadèmia de Cine ha preseleccionat com a possibles candidates a l’Oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa tres cintes atípiques: Estiu de 1993; 1898. Los últimos de Filipinas, i Abracadabra, dos òperes primes i una comèdia, que només tenen en comú la bona taquilla.La directora catalana debutant Carla Simón ha delegat les primeres paraules a la productora executiva, María Zamora, que va considerar que Estiu 1993 és una pel·lícula que transmet “molta veritat, cosa que no passa en gaires”. “L’Acadèmia ja la va acollir amb sorpresa quan la vam passar aquí i els va agradar molt, no s’esperaven una pel·lícula tan bonica i tan ben explicada, tan petiteta”, va afegir Zamora, que va explicar que Simón està promocionant la cinta a diversos festivals i la notícia el va agafar en plena matinada a Xile.

La intimista Estiu 1993 explica la història autobiogràfica de la mateixa directora, uns dies de l’estiu d’aquell any en què, de nena, va haver de traslladar-se a viure al camp amb el seu oncle, la seua esposa i la cosina petita, després de la mort dels seus pares a causa de la sida. El film va guanyar el premi a a la millor

ò

pera prima

de l’última Berlinale, l’han vist uns 80.000 espectadors i continua projectant-se en trenta sales.

Pablo Berger, que ha comptat amb l’actriu Maribel Verdú com ja va fer a Blancaneu, confia que la preselecció ajudi que més gent vagi a les sales a veure aquesta pel·lícula, que es va estrenar fa dos setmanes i se situa entre les deu més taquilleres, al costat de superproduccions com Spiderman o Dunkerque.