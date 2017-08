Firmes a favor de l’escultura de Sant Joan de Benavent

Volen que l’ajuntament intercedeixi amb el bisbat per posar-la a la façana de l’església || La diòcesi ho impedeix per estètica

La polèmica per la instal·lació d’una escultura de Sant Joan a la façana de l’església de Benavent de Segrià continua viva. Un grup de veïns va iniciar dimecres passat una recollida de firmes per sol·licitar a l’ajuntament que intercedeixi amb el bisbat de Lleida per col·locar l’escultura i, ahir a la tarda, ja comptaven amb un centenar d’adhesions. La diòcesi s’oposa a aquesta iniciativa per una qüestió estètica (vegeu SEGRE del 12 d’agost), al considerar que la peça no és adequada per a una església del segle XVIII. Ferran Accensi, un dels impulsors de la iniciativa, va explicar ahir que molts veïns li van demanar que organitzés una recollida de firmes. “La gent està molt a favor de la instal·lació d’aquesta escultura, que s’ha fet de forma altruista i amb la millor de les intencions per col·locar-la a la façana de l’església, que durant la Guerra Civil va patir un incident que va provocar la destrucció de la imatge que presidia l’entrada”, va explicar.

Segons Accensi, alguns veïns fins i tot s’han ofert per pagar les despeses del material i la pedra de l’escultura, calculades en uns 500 euros. Fonts del bisbat van afirmar ahir que no han canviat d’opinió i que el proper 3 de setembre el bisbe, Salvador Giménez, estarà a Benavent en una visita pastoral en la qual valorarà el tema.