La Seu Vella fa el seu agost turístic

En les últimes setmanes el degoteig és constant i se superen els 250 visitants diaris || El Parador regala entrades al monument i a Gardeny per promocionar els atractius de la ciutat

El Turó de la Seu Vella està registrant les últimes setmanes un gran nombre de visitants, que poden superar els 250 diaris, i això sense sumar els que acudeixen a alguna de les activitats que s’hi celebren. Habitualment l’agost és un dels mesos més freqüentats per turistes, tant nacionals com internacionals, encara que ara no seria estrany que ajudés la notable afluència de públic la recent inauguració del Parador, el 10 d’agost. Des d’aleshores i fins al setembre, l’ocupació voreja el 90 per cent i un dels elements promocionals de l’equipament és que els hostes reben entrades gratuïtes per visitar